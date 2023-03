LEGO 2K Drive: trailer ufficiale, immagini ed edizioni: sarà doppiato in italiano

LEGO 2K Drive è stato presentato, stavolta ufficialmente, con un trailer e le prime immagini, nonché i dettagli relativi alle edizioni che avremo modo di prenotare. Il gioco sarà doppiato in italiano, per la gioia di grandi e piccini.

Rivelato ieri per errore da IGN, LEGO 2K Drive sarà disponibile a partire dal 19 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, come detto in diverse edizioni:

Standard Edition (69,99 dollari su PS5 e XSX, 59,99 dollari sulle altre piattaforme)

Awesome Edition (99,99 dollari), che include un nuovo veicolo, una scia per veicolo, una minifigure e lo Year 1 Drive Pass

Awesome Rivals Edition (119,99 dollari), che include diversi veicoli, una scia per veicolo, diverse minifigure e lo Year 1 Drive Pass

Il dettaglio del doppiaggio in italiano sarà importante per trasmettere al meglio il ben noto umorismo delle produzioni LEGO, che ritrovemo anche in questo gioco di guida a base open world dai presupposti senza dubbio entusiasmanti per i fan del brand.

Come abbiamo scritto nel nostro provato di LEGO 2K Drive, ci troviamo di fronte a "un gioco di corse a mappa aperta per famiglie che comprende una modalità storia, ma anche diverse opzioni per sfidare i familiari attraverso lo schermo condiviso o avversari casuali in rete."

"Non mancheranno, ovviamente, decine di possibilità di personalizzazione differenti che consentiranno di costruire il proprio mezzo LEGO dei sogni e controllare la mini-figures di LEGO che meglio corrisponde alle nostre esigenze." Qui le prime immagini ufficiali:

Come sarà dunque questa nuova esperienza basata sui celebri mattoncini di plastica? Come detto lo scopriremo il prossimo 19 maggio, quando LEGO 2K Drive farà il proprio debutto su PC e console.