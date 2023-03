LEGO 2K Drive è ufficiale: data di uscita, immagini e dettagli del racer open world [aggiornata]

LEGO 2K Drive è stato annunciato in via ufficiale da 2K Games, con le prime immagini e la data di uscita: il gioco di guida a base open world sarà disponibile a partire dal 19 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Il reveal arriva a sorpresa, visto che la presentazione di LEGO 2K Drive era attesa per domani, ma è possibile che il publisher abbia voluto riservarsi quello spazio per mostrare il titolo in azione, oppure che IGN abbia erroneamente pubblicato la notizia dell'annuncio in anticipo.

Aggiornamento

A quanto pare si è trattato effettivamente di un errore di IGN, ma come si usa dire ormai la nave è bella che salpata. Segue la notizia originale.

LEGO 2K Drive includerà modalità multiplayer cooperative e competitive, per un massimo di sei partecipanti e anche con lo split-screen per le partite con gli amici in locale. Naturalmente sarà possibile costruire la propria vettura usando i mattoncini, con oltre mille pezzi differenti da utilizzare.

"Considerata la lunga storia dei brand LEGO, eravamo ben consapevoli della responsabilità che avevamo nei confronti dei nostri partner e dei fan LEGO di lunga data, mentre pensavamo a come poter offrire qualcosa di nuovo e peculiare", ha dichiarato Greg Thomas, presidente di Visual Concepts, il team che si occuperà dello sviluppo.

"Per LEGO 2K Drive abbiamo messo insieme una squadra di sviluppatori esperti che hanno messo cuore e anima nella realizzazione di un'esperienza indimenticabile, che non vediamo l'ora di poter condividere con gli appassionati.

Le diverse edizioni del gioco, inclusa una Awesome Rivals Edition da 119,99 dollari, includeranno vari extra e un Season Pass che provvederà a introdurre ciclicamente nuovi contenuti.