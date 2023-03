LEGO 2K Drive, annunciata la data della presentazione ufficiale

LEGO 2K Drive, il nuovo gioco di guida a base di mattoncini di plastica prodotto da 2K Games, sarà protagonista di una presentazione ufficiale: la data da segnare sul calendario è quella del 23 marzo, sebbene per il momento non sia stato confermato il nome emerso dai leak.

Secondo Tom Henderson e alcune altre fonti, infatti, LEGO 2K Drive è il nuovo gioco di corse di 2K e LEGO, che vedrà a breve il lancio di una closed beta per consentire a una selezione di utenti di provare l'esperienza in anteprima e fornire i feedback necessari per migliorarla.

Il video, che pare scherzare apertamentre sul leak aprendo una "edizione straordinaria" che si rivela poi trasmessa in anticipo per errore, sembra suggerire che anche il gioco di guida includerà in qualche misura l'umorismo tipico delle produzioni LEGO.

Sempre stando ai leak, a occuparsi dello sviluppo di LEGO 2K Drive sarà Visual Concepts, il team autore della serie NBA 2K e da alcuni anni anche di WWE 2K, che confermerebbe in tal modo di essere davvero eclettico.