LEGO 2K Drive è il nuovo gioco di corse di 2K e LEGO, per Tom Henderson

Pare che LEGO e 2K abbiano unito le forze per dare vita a un racing game arcade intitolato LEGO 2K Drive. L'informazione da prima è trapelata dall'insider Nick Baker e successivamente corroborata da Tom Henderson di Insider Gaming, che afferma che l'esistenza e il titolo del gioco sono state confermate da alcune delle sue fonti e che a breve si svolgerà anche una closed beta.

A febbraio dello scorso anno, VGC aveva pubblicato un report in cui parlava di una collaborazione tra 2K e LEGO per diversi giochi sportivi. Tra questi si parlava anche di un racing game open world a base di mattoncini realizzato da Visual Concepts (autori anche delle serie NBA 2K e WWE 2K), il che rafforza l'affidabilità di queste indiscrezioni, che per il momento vi suggeriamo di prendere con le pinze.

In ogni caso, se è davvero in arrivo una closed beta per provare LEGO 2K Drive, allora probabilmente non dovremo attendere a lungo per un annuncio ufficiale e i primi dettagli su questo presunto gioco di corse.

Rimanendo in tema di indiscrezioni e mattoncini, pare che TT Games stia lavorando a LEGO Batman 4 e che avrebbe cancellato LEGO Disney, stando alle parole di un ex-sviluppatore.