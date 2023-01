LEGO Batman 4 in arrivo e LEGO Disney cancellato: ex-TT Games sembra confermare le voci

Alcune voci di corridoio potrebbero essere state confermate da un ex-sviluppatore di TT Games, il quale sembra aver di fatto affermato che un LEGO Batman 4 è in sviluppo e che LEGO Disney è stato cancellato, a partire da un articolo pubblicato da Fanbyte.

Dopo il successo di LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker, il sito Fanbyte ha pubblicato un approfondimento sul team TT Games, svelando delle condizioni di lavoro alquanto dure e insostenibili per molti sviluppatori, raccogliendo numerose testimonianze al riguardo. Al di là dell'interesse suscitato dall'articolo in questione, i rumor di cui parliamo derivano da un commento riportato sotto a questo, che sarebbe stato confermato su Twitter da Stephen Sharples, lead game designer presso Ripstone ma in precedenza membro di TT Games dove ha lavorato a diversi giochi della serie LEGO.

Su Twitter, lo sviluppatore ha scritto "Vedo che TT continua ad avere più leak di un colabrodo", aggiungendo poi che si riferisce all'ultimo commento in basso sotto l'articolo di Fanbyte.



Il commento in questione sostiene che "LEGO Disney è stato gettato via, cancellato l'anno scorso", questo sia perché era un gioco problematico, sia perché di fatto Dreamlight Valley contiene molte delle caratteristiche che sarebbero dovute essere nel gioco LEGO e fatte anche meglio, stando a quanto riferito. Nel messaggio viene inoltre confermato che il nuovo gioco in sviluppo è LEGO Batman, oltre a un DLC su The Mandalorian per LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker.

Ovviamente non possiamo prenderla come un'informazione ufficiale, ma provenendo da uno sviluppatore che faceva parte del team diventa piuttosto credibile, in attesa di ulteriori conferme.