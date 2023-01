Forspoken: Square Enix annuncia una demo per PC, sarà disponibile a brevissimo

Square Enix e Luminous Productions hanno annunciato che una demo per PC di Forspoken è in arrivo su Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. Al momento della scrittura di questa notizia la demo non è presente sugli store. Il gioco sarà pubblicato alle 17:00 di oggi, 24 gennaio 2023. Supponiamo quindi che la demo sarà disponibile da quel momento o poco dopo.

Il sito ufficiale di Luminous Productions, precisamente, riporta le seguenti parole: "Square Enix e Luminous Productions hanno pubblicato oggi anche una demo gratuita per PC (tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store). Nella demo per PC, i giocatori potranno affrontare vari nemici e mettere alla prova le proprie abilità di combattimento con un vasto arsenale di magie d'attacco e di supporto, che li preparerà al tipo di azione ad alto ritmo che possono aspettarsi dal gioco completo."

Non sappiamo in questo momento quali saranno gli esatti contenuti della demo per PC di Forspoken, ma supponiamo che sarà simile se non identica a quella pubblicata su PS5. Dovrebbe quindi proporre una parte del mondo di gioco, liberamente esplorabile, proponendo una serie di compiti secondari che permettono al giocatore di provare il sistema di combattimento e il parkour magico.

Ricordiamo che Forspoken ci mette nei panni di Frey, una ragazza che si ritrova teletrasportata nel mondo di Athia. Lì, ottiene poteri magici e il supporto di un bracciale parlante che l'accompagna in una lotta contro le Tanta, matriarche corrotte.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Forspoken è un grosso spreco di potenziale: un gioco con meccaniche eccelse e forse il miglior sistema di magie che abbiamo mai visto in un action, ma che servono da collante per un open world banale e limitato, per nulla rafforzato da una narrativa deludente e piena di cliché. Il valore dei sistemi di fondo è tale da rendere comunque l'esperienza valida per chiunque ami sperimentare, eppure speriamo sinceramente che quanto fatto con questo titolo venga ripreso e utilizzato per qualcosa di più curato in tutti gli altri aspetti. Così com'è, purtroppo, finisce invece per essere un'opera dimenticabile."