Metroid: un nuovo capitolo in 2D in sviluppo presso MercurySteam?

Dopo Metroid Dread, il team MercurySteam potrebbe essere al lavoro anche su un altro capitolo in 2D della serie, stando a quanto riferito da un sedicente leaker che sostiene di aver correttamente anticipato anche l'uscita del gioco precedente.

La questione è molto incerta, ma secondo l'account Twitter "Nash Weedle" ci sarebbe un altro Metroid in 2D da parte di MercurySteam dopo l'ottimo Metroid Dread. Secondo questo presunto leaker, il nuovo gioco per Nintendo Switch sarebbe previsto arrivare nel 2025, dunque sarebbe ancora in una fase preliminare dello sviluppo e ci sarebbe ancora un bel po' da aspettare prima di vederlo in azione.



Per corroborare la sua tesi, l'utente ha anche ri-pubblicato un suo vecchio tweet in cui in effetti sembra aver anticipato correttamente l'annuncio di Metroid Dread, compreso il titolo, le caratteristiche e il team a cui era affidato, ma è difficile al momento valutare la veridicità di questi elementi.

In ogni caso, un altro capitolo di Metroid sull'impostazione di Metroid Dread è assolutamente possibile, dunque l'informazione potrebbe essere verosimile. Considerando come Metroid Prime 4 sia ancora una creatura misteriosa, è probabile che Nintendo abbia intenzione di puntare ancora sulla struttura più classica della serie, dunque attendiamo eventuali informazioni al riguardo.