Nier. il prossimo capitolo potrebbe uscire domani o tra trentacinque anni, stando a Yoko Taro

Yoko Taro ha dichiarato in una recente intervista che il prossimo Nier potrebbe uscire domani o tra trentacinque anni. Meglio specificare che era ironico, così da togliere subito ogni dubbio in merito a quelli che prendono tutto alla lettera.

La dichiarazione è arrivata in un video dedicato alla storia di Nier, realizzato dall'Academy of Interactive Arts & Sciences, in cui sono apparsi Yosuke Saito e Keiichi Okabe, oltre a Taro stesso. L'uomo mascherato ha tirato fuori questo strano lasso temporale dopo aver dichiarato che per soldi farebbe qualsiasi cosa (un suo leit motif).

A condurre l'intervista è stato Shuhei Yoshida di Sony, che ha pressato Taro sul suo ruolo nei prossimi progetti legati a Nier e non solo, chiedendogli del suo livello di coinvolgimento. L'autore ha dichiarato di non essere direttamente coinvolto, perché secondo lui verranno meglio se "questo vecchio uomo sarà solo vagamente associabile a essi."

Attendersi una risposta sensata da Yoko Taro sarebbe in realtà da ingenui e forse è proprio per questo che ci piace, perché ama scherzare su tutto, invece di ammantarsi di chissà quale patina da artista o da professionista. Comunque sia prendiamo nota e se tra trentacinque anni non avremo giocato a un altro Nier gliene chiederemo conto.