GeForce Game Ready: i nuovi driver preparano Marvel's Midnight Suns e Hitman 3 per il DLSS 3

Nvidia ha pubblicato oggi la nuova versione dei suoi driver GeForce Game Ready che tra le altre cose preparano l'aggiunta del supporto a DLSS 3 di Marvel's Midnight Suns, Hitman 3 Deliver Us Mars. Introdotte anche ottimizzazioni per Dead Space e Forspoken, che includono il supporto per il DLSS.

Il supporto a DLSS 3 per Marvel's Midnight Suns arriverà il 26 gennaio 2023. Il gioco attualmente già supporta DLSS 2, riflessi e occlusione ambientale in ray-tracing. "Il 26 gennaio, l'edizione per PC migliorerà ulteriormente con l'aggiunta del DLSS 3 di NVIDIA, che aumenterà le prestazioni per i giocatori dotati di GeForce RTX Serie 40."

Lo stesso giorno sarà aggiunto il supporto per DLSS 3 a Hitman 3, quando il gioco diventerà Hitman World of Assassination, "una nuova versione che includerà anche l'accesso ai contenuti di HITMAN 1 e HITMAN 2 attraverso il sistema Access Pass dello sviluppatore IO Interactive. Gli attuali possessori di HITMAN 3 riceveranno un aggiornamento gratuito a HITMAN World of Assassination su tutte le piattaforme.

Verrà rilasciato, al contempo, un nuovo aggiornamento del gioco per Hitman 3, che include il supporto per il DLSS 3: questo segue l'aggiunta del DLSS 2 e del ray tracing lo scorso maggio, e consente ai giocatori dotati di GeForce RTX Serie 40 di moltiplicare le loro prestazioni grazie all'IA."

Leggiamo altri dettagli sui nuovi driver, forniti da Nvidia stessa:

Game Ready per i nuovi giochi, tutti migliorati grazie alla magia del DLSS

I driver Game Ready includono ottimizzazioni, miglioramenti e molto altro, per supportare le ultime release e gli aggiornamenti dei titoli più recenti. Attraverso il nostro nuovo driver, abbiamo ottenuto il supporto per diverse versioni di giochi molto attese, offrendo ai giocatori la migliore esperienza possibile quando giocano su schede grafiche GeForce RTX, desktop e laptop. Questo driver include ottimizzazioni per: