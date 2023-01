Dead Cells ha venduto 5 milioni di copie solo su mobile

L'editore Playdigious ha annunciato che la versione mobile di Dead Cells ha venduto la bellezza di 5 milioni di copie in tutto il mondo, dal lancio avvenuto nel 2019. Il dato non tiene in considerazione versioni di prova e abbonamenti. Quindi si parla di vendite effettive.

Dead Cells è stato sviluppato da Motion Twin e lanciato su PC e console nel 2017. Da allora il supporto del gioco è stato costante e sono stati pubblicati molti nuovi contenuti. Nel 2019 è quindi arrivato anche su sistemi mobile, iOS e Android, dove in tre anni ha superato quota 5 milioni di copie. Non male considerando che ha un prezzo premium.

Il mercato dove Dead Cells mobile ha venduto di più è quello cinese, seguito da Europa e USA. Motion Twin si è detta stupita del successo avuto dal gioco su mobile, cui sinceramente non credeva quando Playdigious gli ha proposto il port. Ovviamente sono felici di essere stati sonoramente smentiti.

Giusto in questi giorni sarà pubblicato Dead Cells: Return to Castlevania, il nuovo DLC crossover con la serie di Konami, cui Dead Cells deve moltissimo (non per niente viene definito un roguevania).