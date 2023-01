NBA All-World: disponibile da oggi il nuovo gioco di basket per smartphone da Niantic

Niantic, NBA e National Basketball Players Association (NBPA) annunciano il lancio ufficiale di NBA All-World anche in Italia, il nuovo gioco a tema basket free-to-play sviluppato da Niantic e incentrato sulla classica tecnologia di geolocalizzazione già utilizzata dal team per gli altri suoi successi.

In maniera simile a Pokémon GO, anche NBA All-World sfrutta le tecnologie AR e di geolocalizzazione viste in altre produzioni del team, consentendo agli utenti di cercare e sfidare le star dell'NBA nei propri dintorni, reclutandoli nella propria squadra e utilizzandoli in partita. NBA All-World estende quindi il mondo del basket al nuovo territorio della realtà aumentata ed è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play.

Presentato lo scorso giugno, NBA All-World arriva infine in forma completa anche dalle nostri parti, e potete conoscerlo meglio leggendo il nostro provato pubblicato oggi. Il gioco si basa sulla mappatura reale del mondo, portandoci ad esplorare l'ambienta circostante alla ricerca dei giocatori NBA più amati e famosi: oltre a reclutarli nelle proprie squadre, potremo farli salire di livello sfida dopo sfida e competere per diventare gli assi indiscussi dei campetto locale.

In tutto questo si inseriscono ovviamente anche le personalizzazioni, legate alle micro-transazioni: gli utenti possono vestire i team di giocatori con accessori e vestiti all'ultima moda, direttamente ispirati da quelli di famosi brand del mondo reale. Nel gioco, i giocatori possono inoltre mostrare le loro squadre, chattare con gli amici e competere in tornei "uno contro uno" per vincere esclusivi item di gioco.

Sviluppato sulla piattaforma Lightship di Niantic, i giocatori di tutti i giochi Niantic si sentiranno a casa in NBA All-World. L'app Campfire di Niantic aggiunge un ulteriore contributo alla socialità tipica di tutti i titoli Niantic, rendendo più facile la connessione con altri appassionati di basket e con la più ampia community di NBA All-World. I giocatori dell'NBA Jalen Green, Jordan Poole, Immanuel Quickley, Karl-Anthony Towns e Andrew Wiggins sono i principali protagonisti della campagna di lancio.