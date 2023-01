REDMAGIC 8 Pro, la recensione del gaming phone Android più potente sul mercato

In questa corsa a chi ce l'ha più grosso (il processore, ovviamente...) REDMAGIC 8 Pro sembra aver messo però stavolta un bel po' di carne al fuoco, ridisegnando completamente il look del dispositivo e cercando di smussare quelle criticità che da sempre accompagnano la gamma Nubia, aumentando il valore della scheda tecnica e riuscendo addirittura a ridurre il prezzo , pari a 649€ per la versione 12/256 GB di colore nero e 749€ per il taglio 16/512 GB con retro trasparente che abbiamo avuto in prova. Andiamo a scoprire se si tratta di un miracolo del produttore cinese o se c'è il proverbiale inghippo.

Nonostante rappresenti indubbiamente una nicchia, quella dei gaming phone Android non ci ha messo molto ad adattarsi all'andamento del mercato degli smartphone "normali", con nuovi modelli che si susseguono a ritmi forsennati e compagnie che rispondono praticamente colpo su colpo agli annunci dei principali competitor. In questa recensione del REDMAGIC 8 Pro , andremo dunque ad analizzare il nuovo nato di casa Nubia, che arriva sugli scaffali ad appena sei mesi di distanza dal precedente REDMAGIC 7S Pro , non tanto per un desiderio di migliorare quel prodotto, ma più che altro per bruciare la concorrenza di ROG Phone 6D Ultimate , uscito lo scorso settembre e proclamarsi così il re del segmento.

Proseguendo nell'analisi della scheda tecnica, da segnalare il ritorno del chip proprietario Red Core , opportunamente aggiornato alla versione 2 ma che mantiene il medesimo compito, ossia alleggerire il processore da alcuni compiti secondari - principalmente la gestione dell'audio, delle luci RGB della scocca e del feedback tattile - per consentirgli di dare il 100% nel rendering dei giochi. La memoria RAM di tipo LPDDR5X e lo spazio di archiviazione (non espandibile) ammontano rispettivamente a 12/256 GB per la versione Matte e 16/512 GB per la più pregiata Void, mentre sul fronte connettività si registrano 5G, il nuovo Wi-Fi 7, GPS, NFC e Bluetooth 5.3.

Parliamo di un chip octa core a 3.2 GHz con processo produttivo a 4 nanometri, che rispetto al precedente modello promette un incremento di prestazioni nell'ordine del 37% per quanto riguarda la CPU e del 42% in termini di GPU, rappresentata nella fattispecie da una nuovissima Adreno 740 . Percentuali che come sempre servono più a fare bella figura sui comunicati stampa che a rappresentare un tangibile cambio di passo, ma che ad ogni modo pongono REDMAGIC 8 Pro nell'Olimpo degli smartphone Android più potenti sul mercato.

Si sa che in ambito Android, e a maggior ragione nella nicchia ultra-competitiva dei gaming phone, a far scaldare gli animi agli appassionati è soprattutto il processore adottato dai nuovi modelli che si affacciano sul mercato. Evidentemente conscia di questa legge non scritta, Nubia ha ben pensato di installare su REDMAGIC 8 Pro il neonato Snapdragon 8 Gen 2 , rendendo il proprio smartphone uno dei primi in assoluto ad adottare questa nuova tecnologia.

Lo schermo è protetto da Gorilla Glass 5 ed è circondato da cornici sottili e perfettamente simmetriche, mentre il frame è in alluminio e ospita una notevole quantità di elementi: sulla destra c'è il tasto di accensione, uno sfiato per l'aria, lo slider rosso per attivare la modalità gaming e i due tasti dorsali capacitivi, sulla sinistra troviamo un'ulteriore griglia di raffreddamento e il bilanciere per il volume, in alto lo speaker secondario e il jack audio da 3,5 mm (sempre più una rarità) e in basso l'altoparlante principale, la porta USB-C e il carrellino per ospitare un massimo di due nanoSIM. Dimensioni e peso sono pari rispettivamente a 164.5 x 77 x 9.47 mm a 228 grammi , non un'inezia ma abbastanza contenute se messe a confronto con prodotti analoghi. Unico neo in un assemblaggio di tutto rispetto è la mancanza della certificazione IP in merito alla resistenza ad acqua e polvere.

Abbandonati i bordi rotondi del predecessore, lo smartphone oggetto di questa recensione si presenta squadrato, con una cover posteriore che nel caso della versione Void da noi testata è realizzata con un vetro trasparente che fa risaltare la ventola di raffreddamento multicolore: un dettaglio che, assieme ai fregi in stile gaming e le luci RGB sulla scocca, non denota particolare sobrietà ma che è del tutto coerente con il tipo di prodotto proposto. Al centro c'è il modulo fotocamere disposto su una striscia verticale, una scelta se vogliamo un po' in controtendenza ma che garantisce una maggiore stabilità al dispositivo quando adagiato su una superficie.

Uno degli aspetti probabilmente meno convincenti della settima serie REDMAGIC era un design a metà strada tra l'anonimo e il "tamarro" che semplicemente non faceva del dispositivo un campione di bellezza. Nubia in questo senso ha dato una decisa svolta con REDMAGIC 8 Pro, optando per un look più al passo coi tempi e che regala un colpo d'occhio davvero molto piacevole .

Display

Il display di REDMAGIC 8 Pro offre una superficie di visione pura, senza notch o punch hole

REDMAGIC 8 Pro monta un display AMOLED da 6,8" con risoluzione FullHD+ 1116 x 2480: più che per le qualità del pannello (comunque ottime), lo smartphone di Nubia si fa notare anche stavolta per la totale assenza di interruzioni sullo schermo, dato che la fotocamera anteriore è incastonata al suo interno anziché essere ospitata da punch hole o notch. Una soluzione che, come vedremo nel dettaglio più avanti, ha delle conseguenze sull'efficacia del sensore, ma che d'altro canto offre una superficie di visione ampia e completamente pulita che ha davvero pochi eguali nel settore.

La luminosità di picco si attesta sui 1300 nit, un valore non esorbitante ma che garantisce leggibilità in qualunque situazione, e i colori appaiono vividi e brillanti e possono essere regolati a proprio piacimento attraverso cinque distinti profili. Va segnalato che REDMAGIC 8 Pro non gode della certificazione ufficiale HDR, per quanto sia tecnicamente in grado di supportare HDR10 e HLG, e non è compatibile coi formati HDR10+ e Dolby Vision: un piccolo neo per chi volesse sfruttare il dispositivo anche per lo streaming tramite piattaforme quali Netflix, Prime Video o Disney+.

Tornando su fattori più strettamente legati alla componente gaming, il display di REDMAGIC 8 Pro può contare su un'ottima fluidità grazie a un valore massimo di 120 Hz, che è peraltro gestito in maniera particolarmente efficiente: viene infatti mantenuto costante durante i giochi, mentre si assesta automaticamente sui 60 Hz quando lo smartphone non viene sollecitato per qualche secondo nell'utilizzo convenzionale. Eccellente anche la sensibilità al tocco pari a 960 Hz, tra le più alte in assoluto e capace quindi di soddisfare anche le dita più esigenti.