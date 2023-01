Metro: nuovo capitolo in lavorazione, fortemente influenzato dalla Guerra in Ucraina

Nel post in cui ha annunciato la disponibilità dell'SDK di Metro Exodus, 4A Games ha dato aggiornamenti anche sul suo prossimo progetto in sviluppo, parlando apertamente di un nuovo capitolo della serie Metro. Senza scendere nei dettagli, lo studio ucraino ha parlato di come la storia raccontata nel gioco sia stata influenzata dall'invasione della Russia, che ormai va avanti da febbraio 2022:

"Anche il prossimo Metro sta cambiando in meglio. E non solo per le circostanza in cui ci siamo ritrovati. Non abbiamo mai nascosto il fatto che la serie Metro contenesse un messaggio fortemente politico e pacifista. Certo, abbiamo sempre voluto farvi immergere in un mondo post apocalittico, ma c'è anche una grande storia che viene raccontata. La guerra in Ucraina ci ha fatto rivalutare il tipo di storia del prossimo Metro. Tutti i temi di Metro: conflitto, potere, politica, tirannia e repressione, fanno ormai parte delle nostre vite quotidiane. Quindi abbiamo deciso di accoglierli e farli entrare nel gioco con un nuovo scopo. Ora per noi è la cosa più importante."

Dopo aver descritto i travagli della vita quotidiana dello studio, il post ha continuato a spiegare: "La nostra "nuova" normalità... non è normale, da nessun punto di vista. È la vita in tempo di guerra e inevitabilmente sta entrando nei giochi che facciamo".

Da qui la specifica dello sviluppo di un secondo progetto, di cui non viene detto praticamente nulla tranne che è "vicino ai nostri e ai vostri cuori". Staremo a vedere di cosa si tratta, augurandoci innanzitutto che l'intero team superi questi momenti difficili.