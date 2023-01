Metro Exodus: disponibili gli strumenti ufficiali per i modder

Lo studio di sviluppo ucraino 4A Games Studio ha pubblicato gli strumenti per i modder di Metro Exodus, la sua ultima fatica, e ha voluto aggiornare i suoi fan sulle condizioni in cui lavora con la guerra ancora in corso.

4A Games ha ricordato l'inizio della guerra il 24 febbario 2022 e di come da allora la vita dei membri dello studio sia profondamente cambiata, visto che la maggior parte di loro è di Kiev o vive in Ucraina, a parte alcuni che hanno basa a Malta.

Comunque sia 4A Games ha assicurato di essere impegnata nel dare la massima assistenza a chiunque ne abbia bisogno, esprimendo inoltre un grande apprezzamento per le forze militari impegnate nella difesa del territorio contro i russi.

Per quanto riguarda gli strumenti per sviluppatori, 4A Games ha rilasciato l'SDK ufficiale del gioco, che consentirà ai modder di andare più a fondo con le loro opere. Di base è l'editor di gioco completo che consente di creare contenuti autonomi, con integrato il supporto per Mod.io per la gestione e la condivisioni dei contenuti. Si tratta di uno strumento davvero potente a ben vedere, completo di un editor di script, di alcuni livelli tutorial e di un livello sandbox di Metro Exodus.

Nella pagina ufficiale con l'annuncio troverete tutte le caratteristiche dell'SDK, più un link per la documentazione ufficiale. Da notare che l'Exodus SDK è accessibile su tutti gli store in cui il gioco è acquistabile, quindi Steam, GOG ed Epic Games Store.