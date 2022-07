REDMAGIC 7S Pro, la recensione: sarà ancora il miglior gaming phone per rapporto qualità/prezzo?

Dura la vita del gaming phone Android : non fai in tempo a uscire sul mercato e stupire tutti quanti con la tua scheda tecnica all'avanguardia che nel giro di pochi mesi un competitor con un hardware leggermente superiore ti soffia il primato per un pugno di decimali, ed ecco che devi rimetterti in pista con un nuovo modello per riprenderti la testa della corsa e i favori di quella porzione di pubblico che gioca in modo dannatamente serio con il proprio smartphone .

Cambiano un po' i tagli di RAM e memoria di archiviazione non espandibile, collegati a tre colorazioni: la variante Obsidian che abbiamo avuto in prova conta su 12/256 GB (da notare che su 7 Pro i GB di RAM erano 16), mentre le versioni Supernova e Mercury con scocca trasparente arrivano addirittura a 18/512 GB. Qualche piccola novità riguarda anche il sistema di raffreddamento proprietario ICE aggiornato alla versione 10.0, che unisce dieci strati di grafite, gel termico, rame, alluminio al lavoro di una ventola che può raggiungere i 20.000 RPM, per una soluzione che stando ai dati di Nubia, consente di abbassare la temperatura del dispositivo di 3°C rispetto al predecessore.

Un dispositivo come REDMAGIC 7S Pro che punta al top della categoria non può che adottare il processore più evoluto sul mercato, ovvero il nuovissimo Snapdragon 8+ Gen 1 octa core a 3.2 GHz, che abbinato alla GPU Adreno 730 promette prestazioni ed efficienza aumentate rispettivamente del 10% e del 30% in confronto alla versione liscia del SoC. Viene poi richiamato in servizio il chip proprietario Red Core 1, che solleva il processore da alcuni compiti secondari (principalmente la gestione dell'audio, delle luci RGB della scocca o del feedback tattile) per consentirgli di dare il 100% nel rendering dei giochi.

Design

La scocca posteriore di REDMAGIC 7S Pro con tanto di strisce RGB

Nella colorazione Obsidian che abbiamo avuto in prova, non abbiamo notato grandi differenze nel design di REDMAGIC 7S Pro rispetto al suo predecessore: parliamo dunque sempre di un gaming phone dal look aggressivo e tecnologico ma privo di grandi esuberanze.

La cover posteriore è in vetro con una finitura lucida ad eccezione di una fascia centrale opaca: le geometrie squadrate la fanno nuovamente da padrone e non mancano i dettagli che avevamo già apprezzato qualche mese fa come le due strisce colorate RGB che si illuminano e cambiano colore in maniera contestuale, lo sfiato per la ventola interna e il modulo fotocamere disposto in un rettangolo in alto al centro della scocca. Lo schermo è protetto da Gorilla Glass 5 e anche stavolta non presenta alcuna interruzione, dato che la fotocamera anteriore è incastonata sotto al display per garantire il 100% di superficie visibile, la stessa identica soluzione adottata dal precedente modello.

La cornice è sempre in alluminio e la disposizione di porte e pulsanti è la stessa: sulla destra ci sono il tasto di accensione e i due trigger dorsali, sulla sinistra lo slider rosso per attivare la modalità gaming e il bilanciere del volume, in alto il jack audio da 3,5 mm e in basso la porta USB-C e l'alloggiamento per un massimo di due nanoSIM. Nessuna sorpresa nemmeno per dimensioni e peso, identiche a quelle di 7 Pro: 166.27 x 77.1 x 9.98 mm per 235 grammi che si fanno sentire tutti quando si tiene in mano il telefono.