FIFA 23, trailer del gameplay ufficiale per il gioco di calcio EA

FIFA 23 si mostra con il primo trailer del gameplay ufficiale, come promesso ieri: una panoramica delle meccaniche e dei contenuti che andranno a caratterizzare l'ultima edizione del gioco di calcio prodotto da Electronic Arts.

Forte di svariati miglioramenti e novità, FIFA 23 potrà contare quest'anno sulla sofisticata tecnologia HyperMotion2 per una resa ancora più realistica delle animazioni, su di un'intelligenza artificiale migliorata per quanto concerne i compagni di squadra e su di una fisica della palla anch'essa rifinita rispetto al passato.

Insomma, la definizione de il più grande FIFA di sempre sembra corrispondere alla realtà per quest'ultimo episodio del franchise prima del termine della storica collaborazione con FIFA: come saprete, dal 2023 il gioco si chiamerà EA Sports FC.

In termini di qualità e numeri gli sviluppatori non si sono tirati indietro, e così oltre alla rinnovata partnership con la Juventus nel gioco troveremo i mondiali di calcio su licenza ufficiale, un'enfasi sul calcio femminile, tantissime leghe ed eventi per una struttura mai così ricca.

Per ulteriori dettagli, date un'occhiata al nostro provato di FIFA 23.