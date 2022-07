Rick e Morty Stagione 6: data di uscita svelata ufficialmente

Rick e Morty Stagione 6 ha ora una data di uscita ufficiale: parliamo del 4 settembre 2022. L'annuncio è avvenuto tramite il profilo ufficiale dedicato alla serie TV animata su Twitter.

Il profilo Twitter ha condiviso anche un'immagine di Rick e Morty con un "six pack", ovvero gli addominali scolpiti, come riferimento al fatto che questa è la Stagione 6. La serie, ad oggi, è disponibile su Netflix.

Rick e Morty segue le avventure dei due protagonisti titolari, rispettivamente nonno e nipote. L'anziano è uno scienziato pazzo e ubriacone ma realmente geniale, in grado di viaggiare nello spazio e tra le dimensioni. Si fa accompagnare nelle proprie folli avventure dal nipote, un teenager con problemi relazionali e in preda agli ormoni. Lo stile della serie è comico e assurdo.

Rick e Morty è un successo multimediale: oltre a essere una serie TV, il duo è arrivato anche in ambito videoludico, inserendosi in Fortnite e più recentemente in Multiversus, il picchiaduro di Warner Bros.

Il creatore della serie ha lavorato anche a dei videogiochi e il prossimo sarà High on Life, uno sparatutto sci-fi esclusiva PC e Xbox.