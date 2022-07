Xbox sta testando nuove icone per la libreria dei giochi

Microsoft ha annunciato di aver reso disponibile per gli Xbox Alpha & Alpha Skip Ahead Insiders una nuova funzione, dedicata a nuove icone per la libreria dei giochi su console.

Si tratta di simboli che appaiono all'interno del riquadro della copertina del gioco Xbox: non è una novità totale, in quanto già ora vengono usate per indicare cose come l'ottimizzazione per Xbox Series X|S o la presenza del gioco su Xbox Game Pass.

Ora, però, sono state aggiunte nuove icone che segnalano altre possibili "condizioni" del gioco. Ad esempio, apparirà un nuovo logo che indica che il gioco è stato istallato da un disco ma quel disco non è ora inserito. Oppure, una certa icona indica che il gioco è istallato, ma non è in realtà più giocabile, magari perché è stato rimosso da Xbox Game Pass.

Eden Marie di Xbox ha condiviso un'immagine, che potete vedere qui sopra nel tweet, che mostra alcuni di questi loghi. Potete vedere quello del disco nelle cover di Far Cry 6, Resident Evil 3 e Resident Evil Resistance e il logo dell'impossibilità all'avvio in Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Come sempre, si tratta di una funzione che non sarà disponibile per i normali giocatori Xbox prima di qualche tempo. Tra le recenti novità di Xbox per gli Insiders vi è anche l'aggiunta della chat vocale di Discord.