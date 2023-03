Yu Suzuki creerà degli NFT di Virtua Fighter, è il papà di Shenmue

Sono arrivati nuovi dettagli sulla collaborazione tra Yu Suzuki, storico sviluppatore che ha dato vita a classici come Shenmue, OutRun e After Burner, e OAXYS, che darà vita a 1.000 NFT a tema Virtua Fighter, di cui Suzuki è stato co-creatore e director.

La collaborazione era stata svelata a dicembre dello scorso anno, ma ora sono arrivati nuovi dettagli. Per prima cosa, dal comunicato ufficiale sembrerebbe che Sega non sia coinvolta direttamente nel progetto, nonostante rappresenti uno dei nodi validatori della blockchain di OAXYS, ma che piuttosto si sia limitata a dare il consenso per la realizzazione di NFT basati su un numero ristretto di personaggi dei primi capitoli di Virtua Fighter.

"Questi NFT includeranno 11 personaggi dai primi tre giochi di Virtua Fighter nei mondi creativi di Oasys, dando vita a un'esperienza unica ed emozionante per i nuovi e i vecchi fan di Virtua fighter", recita il comunicato di Oasys, che ha aggiunto che questi NFT "saranno la base degli avatar del Metaverso" della compagnia.

In precedenza era stato detto che i primi 1.000 NFT di Virtua Fighter sarebbero stati free-to-own ma che successivamente ne sarebbero nati degli altri grazie a questa collaborazione, anche se non è chiaro se questi ultimi saranno sempre a tema Virtua Fighter.

Per chi non lo sapesse, Yu Suzuki è stato il director della serie Virtua Fighter dal primo capitolo uscito nel 1993 fino al 2011, quando lasciò Sega per dedicarsi completamente a YS NET, il suo studio.

"Durante il mio periodo come director di Sega, inizialmente ho sviluppato Virtua Fighter utilizzando tecnologia innovativa per la grafica in 3D, che all'epoca era all'avanguardia", ha detto Suzuki. "Da allora la serie Virtua Fighter è diventata amata da molti giocatori e continua ad essere supportata da numerosi fan ancora oggi."

"Attraverso il mio lavoro di supervisione dello sviluppo della visione di OASYX, sono felice di combinare una tecnologia innovativa nella forma di NFT basati su blockchain con tre giochi della serie Virtua Fighter per creare una forma di intrattenimento per una vasta gamma di appassionati".