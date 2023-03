Mercato PC e console: vendite in calo, ma si intravede la stabilizzazione

La compagnia di analisi del mercato dei videogiochi Newzoo ha pubblicato il suo rapporto annuale sullo stato del mercato console e PC, mostrando un declino del 2,2% anno su anno. Si tratta di un dato sicuramente negativo, ma il resoconto afferma che la situazione si sta stabilizzando e sta per tornare alla normalità, dopo la crescita innaturale del 2020 e del 2021 causata dalla pandemia. Di base i numeri stanno tornando quelli del pre-pandemia, come previsto da molti.

Stando a quanto rilevato, i giocatori PC nel 2022 sono stati 1,1 miliardi, mentre quelli console 611 milioni. Il calo del 2,2% è stato in gran parte dovuto al calo del 4,2% del mercato console, visto che quello PC è cresciuto dell'1,8%. Secondo Newzoo ciò sarebbe dovuto al minor numero di lanci su console e al fatto che il mercato PC è meno dipendente dalle novità.

Altri numeri parlano di un tempo di gioco medio sceso del 20% tra il 2021 e il 2022, mentre entrambi i mercati sono diventati più egualitari, con le giocatrici e i giocatori non binari che ora contano per il 40% del totale.

Per l'immediato futuro, Newzoo prevede una conferma dei risultati del mercato console, grazie alla soluzione del problema delle scorte di PS5 e Xbox Series X e al lancio di un maggior numero di esclusive. Inoltre, il resoconto parla anche della maggiore adozione del modello live service per la monetizzazione, con gli editori che si concentreranno nella creazione di contenuti per utenti esistenti. Inoltre sarà abbracciata maggiormente una formula di monetizzazione ibrida, fatta di pubblicità in gioco e servizi in abbonamento.