Guerrilla Games dice addio a Lance Reddick: interpretava Sylens in Horizon

Guerrila Games ha pubblicato un messaggio d'addio a Lance Reddick, da poco scomparso. Reddick interpretava Sylens nella serie di Horizon Zero Dawn e Forbidden West, avversario/mentore di Aloy.

Il messaggio di Guerrilla, disponibile nel tweet poco sotto, recita: "Grazie, Lance Reddick, per tutto quello che hai dato al personaggio di Sylens, per aver condiviso con noi il tuo infinito talento e la tua saggezza, per il tuo generoso calore e inimitabile presenza, e per il profondo impatto non solo come parte nel nostro cast, ma come parte della nostra community. Siamo stati profondamente onorati di aver lavorato con te. Ci mancherai immensamente."

"Estendiamo le nostre sentite condoglianze ai suoi amati. Riposa in pace, Lance". Così si conclude il messaggio di Guerrilla.

Come detto, Reddick interpretava Sylens in Horizon. Si tratta di un personaggio che rimane spesso di sfondo nella vicenda, ma è sempre importante per la trama complessiva. Non faremo spoiler, ma sulla base del finale di Horizon Forbidden West possiamo affermare che il personaggio avrà altro spazio nel resto della serie. Guerrilla dovrà quindi proseguire il proprio percorso senza il supporto di Reddick.

Guerrilla non è l'unica a salutare l'attore: i giocatori rendono omaggio a Lance Reddick e al suo comandante Zavala in Destiny.