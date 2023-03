Destiny 2, i giocatori rendono omaggio a Lance Reddick e al suo comandante Zavala

I giocatori di Destiny 2 hanno deciso di rendere omaggio all'attore Lance Reddick, scomparso alcune ore fa, riunendosi attorno al personaggio che ha interpretato nel gioco, il comandante Zavala, come si vede nel video qui sotto.

La morte di Lance Reddick ha colto tutti alla sprovvista, in particolare gli appassionati di videogiochi che hanno imparato a conoscerlo anche attraverso i suoi ruoli in Destiny 2 ma anche in Horizon e in Quantum Break.

Sul grande schermo probabilmente il personaggio che ha reso celebre Reddick è stato Charon, il concierge dell'iconico Hotel Continental che abbiamo sempre percepito come una presenza positiva e fedele nei confronti del protagonista della saga, l'infallibile sicario professionista interpretato da Keanu Reeves.

Si tratta tuttavia di un attore che ha lasciato il segno anche e soprattutto in televisione grazie alla sua partecipazione a serie come Fringe, The Wire, Bosch e la controversa riduzione di Resident Evil sulla piattaforma Netflix.