Sifu, vendite a oltre due milioni di copie per l'action di Sloclap

Sifu ha totalizzato vendite per oltre due milioni di copie appena prima del debutto su Steam e Xbox, avvenuto il mese scorso: lo ha annunciato Kepler Interactive, confermando il successo riscosso finora dall'action game sviluppato da Sloclap.

Come sappiamo, il franchise ha destato l'attenzione di importanti produttori, ed è di qualche mese fa la notizia che Sifu diventerà un film live action dal creatore di John Wick. Insomma, pare proprio che il concept del gioco e i suoi personaggi abbiano colpito nel segno.

"Nominato per numerosi premi, Sifu ha venduto oltre un milione di copie durante le prime tre settimane e ha superato i due milioni di copie vendute prima dell'arrivo su Xbox e Steam, avvenuto questo mese", si legge nel comunicato stampa del publisher.

Nella nostra recensione di Sifu abbiamo speso parole molto positive sulla formula messa in campo da Sloclap, un accorato omaggio al mondo delle arti marziali supportato da alcune meccaniche intriganti, come la capacità del protagonista di tornare in vita dopo la morte.