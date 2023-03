Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, la demo compare nel database di Steam

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons è comparso nel database di Steam con i riferimenti a una demo che potrebbe rivelare appunto il gioco, non ancora annunciato ufficialmente e forse destinato a un reveal durante il PAX East 2023 o la GDC 2023.

Esiste insomma la possibilità di un ritorno di Double Dragon, magari con un picchiaduro a scorrimento in grado di rendere omaggio alla saga originale di Technos Japan, nata nel 1987 in sala giochi e portata rapidamente su computer e console dell'epoca.

Del resto stiamo vivendo un clamoroso revival di questo particolare genere videoludico, che andava per la maggiore nei primi anni '90 con i vari Final Fight e Streets of Rage, ma è praticamente scomparso in concomitanza con l'avvento della grafica poligonale e delle tre dimensioni.

Se davvero Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons si rivelerà essere un nuovo picchiaduro a scorrimento, si affiancherà ai recenti Streets of Rage 4 e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge per contribuire al rilancio di questo filone.