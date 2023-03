Bramble: The Mountain King, il nuovo trailer parla delle fiabe norrene e ci mostra del gameplay

Durante il The MIX Showcase di marzo 2023 è stato mostrato un nuovo trailer dedicato al dietro le quinte e alle fiabe norrene di Bramble: The Mountain King, l'avventura esplorativa horror prevista per aprile 2023.

Bramble: The Mountain King ci mette nei panni di Olle, un ragazzino che deve salvare la sorella, che è stata rapida da un troll. Il giovane deve viaggiare in una terra bizzarra colma di creature di varie dimensioni, spesso pericolose. Il gameplay si basa sul platform, sulla fuga, lo stealth e sul trovare modi nuovi per sconfiggere le creature che ci si parano di fronte.

La descrizione del video recita: "Unisciti a un membro del team di sviluppo di Dimfrost Studio per un'immersione profonda in Bramble The Mountain King, inclusa una discussione sulle oscure favole nordiche che hanno ispirato l'ambientazione del prossimo gioco d'avventura, oltre a un paio di creature che incontrerai durante il tuo viaggio".

Nel video viene spiegato che inizialmente il team voleva creare un gioco basato sui vichinghi, ma è un tema che è già stato trattato in modo efficace in altre occasioni, quindi ha preferito optare per le fiabe norrene, che gli sono più che familiari e sono meno note al largo pubblico. Nel video di Bramble the Mountain King abbiamo modo di vedere anche un po' di gameplay, quindi è consigliato anche nel caso nel quale non siate particolarmente interessati ad approfondire troppo il lavoro del team.

Bramble the Mountain King sarà disponibile su PC (tramite Steam ed Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch il 27 aprile 2023.

Vi lasciamo infine al nostro provato della demo dello Steam Next Fest.