Bramble: The Mountain King: il provato della demo dello Steam Next Fest

Oggi lo spazio per questo tipo di racconto si è ridotto molto, almeno nei libri per i più piccoli o al cinema, a meno di non parlare di horror, ma resta nei videogiochi, soprattutto se si parla di giochi nordici. Non è un caso che il nostro provato di Bramble: The Mountaing King sia dedicato al lavoro di un team svedese che con la sua seconda produzione ufficiale ha scommesso sull'inquietante ma altrettanto affascinante dualismo tra suggestione e crudeltà della fiaba scandinava, il tutto al servizio di un avventura con elementi d'azione che appartiene senza dubbio al genere dark fantasy.

La tradizione scandinava è maestra quando si parla di fiabe nere, quelle nate dall'esigenza di raccontare sia il bene che il male, con tutta la sua brutalità. Ed ecco che una passeggiata nel bosco può diventare un viaggio tra stupore e terrore, tra coraggiosi gnomi dal rosso cappello a punta e troll affamati che raramente capitombolano tra le risate. Lo spazio per la rivalsa dell'eroe, sia chiaro, non manca mai, ma non manca nemmeno l'orrore della morte, un qualcosa che le grandi fiabe hanno sempre fatto di tutto per raccontare senza sconti.

Una fiaba nordica sospesa tra meraviglia e orrore

Vegetazione, colori e utilizzo delle sfocature sono tra gli elementi più riusciti del comparto tecnico di Bramble: The Mountain King

La demo di Bramble: The Mountain King, in sviluppo da ormai cinque anni e in arrivo su PC e console nel 2023, è un piccolo assaggio di quello che promette di essere un viaggio memorabile in un mondo a dir poco affascinante. La conta dei poligoni è limitata, la strada da percorrere è in gran parte pilotata e le scorciatoie si vedono, ma il colpo d'occhio è a dir poco delizioso grazie a un gran lavoro sulla vegetazione, sull'acqua che reagisce in modo realistico al movimento e sulle creature che popolano il mondo di Bramble. Ed è proprio questo il nome della magica e misteriosa terra che ci troviamo a esplorare nei panni di Ollie, un bambino biondo come tanti, con tutte le sue paure e speranze, che segue la sorella maggiore, Lillemor, attraverso un misterioso passaggio. Si trova così costretto a tentare di salvarla in una landa piena di meraviglie ma anche di orrori.

Il comparto artistico di Bramble: The Mountain King trae forza da un ottimo utilizzo della profondità di campo, dei colori e delle luci anche se il comparto tecnico, pur migliorato nettamente dal trailer iniziale, è ben lungi dall'essere impeccabile. Ci sono inquadrature che mettono a nudo i compromessi, come nel caso del pelo degli animali, e non mancano diversi glitch. Ma quando tutto funziona a dovere il colpo d'occhio risulta eccellente, a patto ovviamente di apprezzare l'immaginario nordico. D'altronde parliamo di un'avventura che per quanto non priva di sequenze d'azione vive di narrazione ed è una narrazione che in parte vive del mondo che circonda il protagonista, come ogni aspetto del gioco sospeso tra delizioso e cruento.

Da una parte ci sono elementi che scaldano il cuore come piccoli gnomi da salvare, ricci pilotati con un verme attaccato a una canna da pesca e buffe creature che ci osservano incuriosite, ma dall'altra ci sono creature triviali, momenti in cui il protagonista è preda di forze terrificanti, mostri di ogni genere ed elementi tanto affascinanti quanto disturbanti. Non mancano infatti animali massacrati, teste mozzate di troll e dettagli che ci ricordano sempre come quel mondo di fiaba sia anche terribile e pericoloso. Guai a sottovalutare l'ambiente che non è certo a misura d'uomo.

Per quanto Ollie sembri un gigante di fronte agli gnomi, in realtà nel mondo di Bramble è un lillipuziano che deve fare i conti con un sacco di creature gigantesche, talvolta gentili ma spesso terrificanti. Inoltre in un mondo del genere anche una pozza di fango è una trappola che inghiotte buona parte del corpo del protagonista rallentandolo, i rigagnoli sono fiumi in piena e gli scalini sono burroni in un susseguirsi di situazioni differenti che per quanto non tutte riuscite ci mettono di fronte a una demo che non manca certo di varietà. Il tutto valorizzato da dettagli curati come nel caso delle foglie di loto che, usate per delimitare la strada da percorrere negli specchi d'acqua, non si limitano a bloccare il giocatore come un classico muro invalicabile. Reagiscono invece al protagonista, spostandosi e affondando parzialmente, e aggiungono credibilità a quanto accade su schermo, anche se il percorso da seguire è in effetti obbligato.

L'unico enigma della demo di Bramble: The Mountain King gira intorno a un troll gentile

La demo dello Steam Next Fest, come anticipato, include anche elementi meno riusciti, ma l'esperienza dei ragazzi di Dimfrost Studio accumulata con l'Unreal Engine 5 si vede attraverso evidenti miglioramenti rispetto al trailer del 2021. Da qui la nostra speranza che ci sia spazio per un'ulteriore evoluzione tecnica, auspicabile nel caso di alcuni effetti visivi di qualità decisamente bassa. Ma per quanto sia imperfetto, il lavoro fatto dal team svedese fino a oggi è già in grado di sostenere una narrazione semplice ma efficace e suggestiva. I dubbi, più che altro, riguardano il gameplay.