Hogwarts Legacy avrà DLC o espansioni? Avalanche Software dà una riposta ufficiale

Hogwarts Legacy è molte cose, ma soprattutto è un gioco massiccio, con tanti contenuti e una durata totale non indifferente. Questo ovviamente non significa che i fan non apprezzerebbero l'idea di veder arrivare qualche DLC o vera e propria espansione per l'avventura del proprio personaggio. Avalanche Software ha però svelato che per il momento non ci sono piani in tal senso.

Parlando con IGN USA durante l'IGN Fan Fest, il game director Alan Tew ha affermato che il team è stato così impegnato a preparare il gioco per il lancio che non ha pianificato alcun tipo di espansione.

Precisamente ha detto: "Abbiamo lavorato a testa bassa per dare alla luce Hogwarts Legacy, quindi al momento non ci sono piani per dei DLC."

Ovviamente "al momento" non significa che in futuro il team non possa decidere di cambiare idea, ma pianificare un contenuto aggiuntivo richiede tempo e spesso la decisione è già stata presa prima della pubblicazione del gioco completo. Ricordiamo comunque che Hogwarts Legacy continuerà a essere supportato con aggiornamenti che miglioreranno le prestazioni e risolveranno bug.

Inoltre, Avalanche Software deve anche seguire lo sviluppo delle versioni PlayStation 4 e Xbox One (previste per il 4 aprile 2023), oltre che della versione Nintendo Switch (prevista per il 25 luglio 2023).

Se volete giocare a Hogwarts Legacy senza giocare a Hogwarts Legacy, potete sfruttare questa mod di Elden Ring che trasforma il gioco in Hogwarts Legacy, con tanto di volo sulla scopa e magie uniche.