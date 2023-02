Super Mario Bros. Il Film: la durata sarebbe stata svelata dall'Irish Film Classification

Uno dei film videoludici più attesi dell'anno è Super Mario Bros. Il Film, che ci permetterà finalmente di vedere una versione animata del personaggio di Nintendo sul grande schermo. Abbiamo visto vari trailer e varie immagini, ma ora possiamo scoprire una nuova informazione: la durata del film. Secondo quanto riportato dall'Irish Film Classification, Super Mario Bros. Il Film durerà 92 minuti, ovvero 1 ora e 32 minuti.

Si tratterebbe, se confermata, di una durata alquanto classica per un film di animazione e più in generale degli altri film realizzati da Illumination. Ad esempio, Cattivissimo Me 2 dura un'ora e 38 minuti.

Ovviamente per il momento parliamo unicamente di un'informazione non ufficiale. L'Irish Film Classification potrebbe aver sbagliato, anche solo di qualche minuto, a riportare l'informazione.

Super Mario Bros. Il Film vedrà l'idraulico esplorare il Regno dei Funghi, scontrarsi contro nemici storici come Donkey Kong e anche partecipare in gare con i Kart. Ovviamente non mancheranno mille riferimenti ai giochi, ma ci saranno anche volti nuovi.

Super Mario Bros. Il Film sarà disponibile dal 6 aprile 2023 in Italia. In originale, Mario è doppiato da Chris Pratt, Anya Taylor-Joy è la Principessa Peach, Chalie Day è Luigi, Jack Black è Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen è Donkey Kong, Fred Armisen è Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e Sebastian Maniscalco è Spike.

Vi ricordiamo anche che il numero di telefono della ditta di Mario e Luigi funziona veramente.