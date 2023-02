È arrivato un nuovo fine settimana e i videogiocatori avranno finalmente un po' più di tempo per dedicarsi a un delle proprie passioni preferite. Tra un'escursione all'aperto e un po' di tempo speso con amici e famiglia, sarà possibile investire qualche ora anche per il proprio videogame del momento oppure per recuperare qualche vecchio titolo che ancora deve essere giocato. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend del 18 febbraio 2023?

Questa settimana non mancano certo i nomi importanti. Per i giocatori PC è finalmente arrivato il momento di mettersi alla prova con le ambientazioni orrifiche e affascinanti di Returnal. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Returnal si presenta come un'esperienza sparatutto di stampo roguelike assolutamente affascinante e convincente anche su PC, grazie alla presenza di tutte le funzionalità aggiunte in corso d'opera su PS5, di un'effettistica più pompata sul piano visivo ma anche e soprattutto di un ampio ventaglio di regolazioni (con tanto di benchmark interno per testarle di volta in volta) che consentono di scalare il gioco su svariate configurazioni, nei limiti del possibile, e trovare il compromesso migliore per affrontare le letali insidie di Atropo senza morire a causa di un improvviso calo di frame rate."

Qualcuno potrebbe invece voler dare una chance al caotico Wanted Dead, ma nella nostra recensione vi abbiamo già spiegato che forse non è proprio il caso. VI abbiamo infatti spiegato che "In ultima analisi, Wanted: Dead appare un gioco francamente trascurabile, che ha come unico motivo di interesse il lato narrativo (ma senza brillare particolarmente). Quest'ultimo riesce a sollevare dei temi interessanti, ma viene affossato da una serie di problemi su cui non è possibile sorvolare."

A sorprendere in positivo è invece Wild Hearts, il "Monter Hunter-like" di Koei Tecmo ed Electronic Arts. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Wild Hearts ha sinceramente superato le nostre aspettative. Mai ci saremmo aspettati da Omega Force un titolo in grado di rivaleggiare con i Monster Hunter, men che meno dotato di sistemi così solidi da garantirgli una personalità propria. E invece il team giapponese ha zittito i nostri dubbi, sfornando un action molto valido, che trova in vari aspetti il giusto compromesso tra la complessità della serie a cui si ispira e la volontà di aprirsi ai neofiti delle esperienze di questo tipo. Certo, non può scalzare la serie "madre" dal trono né arrivare ai suoi picchi qualitativi, per via di alcuni problemi di bilanciamento e ingenuità derivanti dalla scarsa esperienza del team rispetto ai veterani di Capcom; resta ad ogni modo consigliatissimo per gli amanti dell'azione, o per chiunque voglia un'alternativa fresca alla solita caccia al mostro."

Infine, vi suggerimento di non ignorare Tales of Symphonia Remastered, che "resta ancora oggi un JRPG emozionante e curato, nonostante i suoi fisiologici acciacchi". Ma diteci, cosa giocherete questo weekend del 18 febbraio 2023?