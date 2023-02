Redfall, le copie fisiche includeranno solo il codice per la versione digitale?

A quanto pare le copie fisiche di Redfall non includeranno il disco di gioco, bensì semplicemente un codice per scaricare la versione digitale, a prescindere che si tratti dell'edizione Xbox o PC dell'atteso action shooter a base cooperativa sviluppato da Arkane Studios.

La notizia, che pare provenire da una pagina di supporto del gioco, arriva a pochi giorni dai dettagli circa la richiesta di una connessione online costante anche in giocatore singolo per Redfall, e conferma la vocazione "digitale" di questo progetto, pensato evidentemente per il Game Pass.

A proposito di Game Pass, di recente Microsoft ha confermato che l'abbonamento cannibalizza le vendite dei giochi, e l'approccio digital only di Redfall potrebbe dunque indicare un preciso trend per la casa di Redmond, sempre meno legata alle logiche del mercato retail.

Certo, è anche vero che Phil Spencer si è spesso fatto portavoce dell'esigenza di offrire agli utenti la possibilità di scegliere, e da questo punto di vista un'eventuale eliminazione del formato disco di certo non farebbe la gioia di chi è ancora legato all'aspetto collezionistico del gaming.