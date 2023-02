Elden Ring diventa Hogwarts Legacy con questa mod: aggiunge il volo sulla scopa e magie uniche

Il modder Garden of Eyes ha pubblicato una nuova mod per Elden Ring che trasforma il gioco in Hogwarts Legacy (più o meno). Più precisamente, introduce tutta una serie di magie ispirate al mondo di Harry Potter così come una scopa volante e un modello del maghetto inglese.

Come potete vedere nel video poco sotto, in Elden Ring è stato inserito un modello 3D basato su Harry Potter. Tra le magie vi sono nomi noti, come Expecto Patronum e Avada Kedavra (anche se Harry di certo non la userebbe mai, ma nell'Interregno sopravvivere costringe a scendere a patti con la morale).

Troveremo anche altre magie come Crucio (blocca il nemico e fa danni nel tempo), Imperio (fa divenire nostri alleati dei nemici), Accio (attira i nemici piccoli verso di noi), Confringo (spara una palla di fuoco) e Lumos (illumina l'ambiente, ovviamente). Avada Kedrava uccide un nemico in un colpo, ma porta vita, stamina e FP al minimo fino a quando non ci si cura al luogo di grazia.

L'aggiunta più importante, però, è la scopa volante che permette di esplorare il mondo di Elden Ring in volo: la si evoca tramite l'anello di Torrente e permette anche di accelerare ed eseguire varie acrobazie. Inoltre, è possibile lanciare incantesimi anche mentre si volta. Addirittura, il tutto può essere fatto in PvP. Si tratta chiaramente di una mod che cambia nettamente il modo di giocare al videogame di FromSoftware.

Precisiamo comunque che non si tratta di una mod gratuita. La mod di Hogwarts Legacy per Elden Ring è bloccata dietro un abbonamento Patreon: lo potete trovare qui.

Parlando sempre di Hogwarts Legacy: le vendite digitali hanno superato quelle di Elden Ring in Europa.