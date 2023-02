Octopath Traveler 2: voti molto positivi per il JRPG su PS5, PS4, Switch e PC

Stamani è terminato l'embargo per le recensioni di Octopath Traveler 2. L'atteso JRPG di Square Enix per Nitendo Switch, PS5, PS4 e PC per a quanto pare ha convinto buona parte della stampa internazionale, come dimostrano i voti molto positivi nell'elenco qui sotto, che includono addirittura anche dei perfect score.

Prima di esaminare le valutazioni della critica estera, vi suggeriamo di leggere la recensione di Octopath Traveler 2 di Multiplayer.it che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine giusto pochi minuti fa.

Di seguito i voti della stampa internazionale:

Multiplayer.it - 80

Dexerto - 100

God is a Geek - 100

Nintenderos - 95

RPG Fan - 91

GamersRD - 90

Push Square - 90

Nintendo Life - 90

Pocket Tactics - 90

Gamingbible - 90

TheSixthAxis - 90

We Got This Covered - 90

GAMES.CH - 88

Press Start Australia - 85

Wccftech - 85

Noisy Pixel - 85

Game Informer - 85

Nintenduo - 83

MGG - 80

Digital Trends - 80

Shacknews - 80

NME - 80

CGMagazine - 75

Nintendo World Report - 75

Octopath Traveler 2

Nel momento in cui scriviamo, Octopath Traveler 2 ha un'ottima media di valutazioni pari a 88 sia su Metacritic che su OpenCritic. Tenete presente che mancano all'appello ancora i voti di molte testate, ma in linea di massima tutti i pareri sembrerebbero positivi, confermando che il gioco è migliorato sotto quasi tutti gli aspetti rispetto al capitolo originale uscito nel luglio del 2018.

La recensione di Multiplayer.it a cura di Christian Colli afferma:

"Acquire ha migliorato la formula di Octopath Traveler sotto ogni aspetto, trovando finalmente la quadra. Nella smania di aggiustare tutto quello che non andava, però, ha anche finito per riproporre un po' troppe dinamiche e soluzioni del primo gioco, a cominciare dalla narrativa sciolta che farà storcere ancora il naso a chi preferisce le storie più corali, pur essendo scritta indiscutibilmente meglio. Per questo motivo, in un mondo ideale dovremmo sconsigliare Octopath Traveler 2 a chi ha già dedicato tante ore al primo per via delle troppo similitudini, ma questo vorrebbe dire che lo aveva apprezzato e non c'è ragione per cui non debba amare alla follia questo ottimo sequel."

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Octopath Traveler 2 debutterà nei negozi fisici e digitali venerdì 24 febbraio 2023.