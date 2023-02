The Last of Us Parte 2: la modella che dà il volto ad Abby riceve ancora minacce di morte, dopo anni

The Last of Us Parte 2 è disponibile da anni e ormai molti stanno rivolgendo la propria attenzione al gioco multigiocatore in sviluppo o addirittura a un potenziale The Last of Us Parte 3. Alcune persone, però, non riescono ad andare oltre e continuano a riversare il proprio insensato odio su Jocelyn Mettler, la modella che ha dato il volto ad Abby.

Come svelato da Mettler stessa tramite Twitter, ancora oggi le vengono inviate minacce di morte tramite email. Come potete vedere poco sotto, Mettler ha scritto: "Amico, non sono sul libro paga di Naughty Dog sin dal 2017. Non lavoro per la loro divisione lamentele. Penso che ti sia dimenticato un CC in questa email, campione. Avvertenza sui contenuti: Molestie, minacce, stupidità."

Non tradurremo precisamente le parole presenti nell'email indicata da Mettler, ma anche se non conoscete l'inglese vi basti sapere che sono dense di minacce, volgarità e insulti.

Si tratta di comportamenti assolutamente ingiustificati e deplorevoli, oggi come in passato, ma sembra veramente assurdo che vi siano persone che dopo tutto questo tempo ancora sentono il bisogno di aggredire una semplice modella che ha dato il proprio volto a un personaggio in un videogioco.

Ricordiamo che Mettler non è l'unica ad aver ricevuto questo tipo di messaggi. Anche Laura Bailey, attrice che si è occupata del motion capture e del doppiaggio di Abby, è stata molestata più volte. Perlomeno, Mettler afferma di non essere spaventata da queste minacce, che comunque risultano noiose.

Tristemente, temiamo che la donna riceverà altre minacce nei prossimi anni visto che la serie TV di The Last of Us proseguirà con una seconda stagione, la quale riporterà in vista gli eventi di The Last of Us Parte 2, scatenando probabilmente di nuovo l'odio di questi stupidi giocatori.

Nel frattempo anche l'attrice di Ellie nella serie TV è sotto attacco, ma Bella Ramsey non teme le critiche dei fan per i personaggi LGBT.