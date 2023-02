Xbox Series X con Forza Horizon 5 Premium Edition disponibile su Amazon, con un piccolo sconto

Tramite Amazon Italia è ora possibile acquistare un bundle che include Xbox Series X e Forza Horizon 5 Premium Edition. Il prezzo attuale è di 549.99€, di 10€ più basso rispetto ad alcuni giorni fa. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo precedente di questo bundle era 559.99€ ed è disponibile da inizio di febbraio 2023. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Forza Horizon 5 Premium Edition il gioco base e l'espansione Hot Wheels, pacchetto di benvenuto, abbonamento VIP, Pass auto e una seconda espansione non appena sarà disponibile. Hot Wheels propone nuove auto e tracciati ispirati al gioco Hasbro. Il Pacchetto di benvenuto di Forza Horizon 5 include 5 auto speciali preparate, una casa del giocatore, una concessione una tantum per auto del salone del gioco e 3 concessioni una tantum per capi di abbigliamento Comuni o Rari. L'abbonamento VIP di Forza Horizon 5 include 3 auto esclusive Forza Edition, la corona da VIP, oggetti decorativi, emote e clacson, una casa del giocatore, il doppio dei crediti come ricompensa di gara, giri bonus settimanali della Ruota della fortuna e molto altro ancora per dare una marcia in più al tuo gioco e distinguerti al Festival Horizon. Il Pass auto Forza Horizon 5 espande il tuo garage con 42 nuove auto, incluse 8 auto Formula Drift per iniziare a giocare con stile. Inoltre, riceverai la concessione una tantum di ogni auto nel tuo garage di gioco.

