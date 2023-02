Horizon Call of the Mountain: il trailer di lancio dell'esclusiva PlayStation VR2

Sony ha pubblicato oggi il trailer di lancio di Horizon Call of the Mountain, uno dei giochi che formano la line-up di lancio di PlayStation VR2, il visore per la realtà virtuale di PS5, che potrete visualizzare nel player sottostante.

In Horizon Call of the Mountain vestiremo i panni di Ryas, un ex membro dei Carja delle Ombre in cerca di redenzione, che deve indagare su una nuova minaccia. Durante il suo viaggio faremo la conoscenza di nuovi personaggi dell'universo di Horizon e incontreremo delle vecchie conoscenze, tra cui Aloy.

Le meccaniche di gameplay sono state ovviamente riviste per adattarsi alla visuale in prima persona e il giocare tramite un visore per la realtà virtuale. Sulle pagine di Multiplayer.it potrete leggere la nostra recensione di Horizon Call of the Mountain, in cui affermiamo:

"Horizon Call of the Mountain è un gioco spettacolare da vedere, e decisamente poco sorprendente da giocare. Le meccaniche di scalata sono solide, ma questo stare con le braccia sempre alzate è stancante tanto fisicamente quanto ludicamente. Il combattimento ha i suoi grandi momenti, ma la formula sembra reggerne solo un numero limitato prima di mostrare i suoi chiari e insormontabili limiti. Per finirlo ci vogliono dalle sei alle otto ore, dipende da quanto tempo perderete in giro o guardando Aloy negli occhi. In definitiva, Guerrilla sta solo scalfendo quello che dovrebbe poter offrire questa tecnologia, e il 2015 è passato da un bel pezzo."

Horizon Call of the Mountain sarà disponibile dal 26 febbraio 2023, che è anche il giorno di lancio di PlayStation VR2. Il visore di PS5 sarà acquistabile al prezzo di 599,99 euro in Italia e sarà disponibile anche un bundle con il titolo di Guerrilla Games e Firesprite al prezzo di 649,99 euro. Ricordiamo che Horizon Call of the Mountain è fruibile solo ed esclusivamente tramite il visore di PS5.