Hogwarts Legacy: patch 1.000.004 per PS5 disponibile, risolve anche il grave bug dei trofei

Come indicato dal sito ufficiale di Hogwarts Legacy, Avalanche Software ha ora pubblicato un nuovo aggiornamento per il proprio videogame in versione PS5. Precisamente, si tratta della patch 1.000.004 (versione del gioco 1121649). Questo update di Hogwarts Legacy si occupa, tra le varie, di risolvere anche il grave bug dei trofei.

Precisamente, ora il trofeo legato alla raccolta dei collezionabili è stato corretto. In precedenza il trofeo di Hogwarts Legacy non calcolava gli oggetti ottenuti in modo preciso, ma il problema non sussiste più: inoltre, la correzione è retroattiva, quindi non ci si deve preoccupare di dover ricominciare il gioco per ottenere tale trofeo.

Le correzioni sono poi legate a una serie di bug che impedivano ad esempio di attivare certe missioni o problemi di varia natura che causavano dei crash a Hogwarts Legacy. Sono stati eliminati anche dei problemi del sistema di salvataggio su PS5, sia per quelli automatici che per quelli manuali.

A migliorare sono poi anche le prestazioni di gioco in modalità Fedeltà, ovvero quella che punta a proporre una risoluzione migliore. Le prestazioni non dovrebbero inoltre più calare subito dopo aver saltato un filmato in Hogwarts Legacy.

Se volete vedere la lista dei rari bug legati ai crash risolti dagli autori di Hogwarts Legacy, potete raggiungere la pagina ufficiale qui.

Vi segnaliamo inoltre che Avalanche Software ha detto la propria per quanto riguarda DLC o espansioni per Hogwarts Legacy.