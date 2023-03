Nintendo 3DS eShop: la Top 20 dei giochi più venduti prima della chiusura è dominata da Pokémon

Gli eShop di Nintendo 3DS e Wii U stanno per chiudere e i giocatori di tutto il mondo stanno sfruttando l'occasione per acquistare una serie di giochi che poi potrebbero andare persi. Ora, abbiamo modo di vedere la Top 20 dei giochi più venduti al momento su 3DS; non stupirà nessuno scoprire che Pokémon domina:

Pokémon Cristallo Pokémon Rosso Pokémon Giallo Pokémon Oro Pokémon Argento Pokémon Blu RAdar Pokémon Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice Shovel Knight: Treasure Trove Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies Apollo Justice: Ace Attorney Monster Hunter 4 Ultimate Mega Man Legacy Collection Monster Hunter Generations Monster Hunter 3 Ultimate Super Street Fighter IV 3D Edition Pokémon Trading Card Game Zelda: Oracle of Ages Resident Evil Revelations

Precisiamo che questa è la classifica del Nord America, non quella mondiale, ma in ogni caso dà un'idea di quali sono gli interessi principali di una grossa fetta di videogiocatori. I Pokémon sono sempre i preferiti e, a tal proposito, vi ricordiamo di scaricare l'applicazione di Pokémon Bank prima del 27 marzo 2023 nel caso ne abbiate bisogno, in quanto successivamente non sarà più disponibile se non è già associata al vostro account (se la possedete già, potrete scaricarla anche in futuro). Dopo marzo, il servizio sarà completamente gratuito su 3DS.

Diteci, avete intenzione di fare qualche acquisto su 3DS e Wii U prima della chiusura dello store?