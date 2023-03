Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, un video con la versione speciale del brano principale

Nintendo ha pubblicato un video con la versione speciale del brano principale di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, interpretato da Lauren McGlynn e registrato presso gli Abbey Road Studios di Londra.

Non solo la splendida illustrazione di Giacomo Bevilacqua, dunque: il lancio dell'atteso spin-off targato PlatinumGames è stato salutato anche da questa rivisitazione del tema principale su testi in gaelico scritti da Michael McGlynn.

Come si può ascoltare, il risultato finale è un pezzo estremamente d'atmosfera, che le musiche di Hitomi Kurokawa incorniciano alla perfezione nell'ambito di una colonna sonora sorprendente e ricca di personalità, di cui abbiamo tessuto le lodi nella recensione di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.

"In Bayonetta Origins le musiche rappresentano un accompagnamento perfetto per ogni situazione, dalle sognanti atmosfere delle zone più tranquille della foresta alle adrenaliniche battaglie contro i nemici più ostici", si legge nell'articolo. "Questo è chiaramente uno di quei giochi che, grazie alla sua direzione artistica e alla sua colonna sonora, non invecchierà mai."