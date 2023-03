Redfall supporterà il ray tracing, ma a quanto pare non al lancio: la feature verrà aggiunta tramite un aggiornamento successivo all'uscita del 2 maggio, sebbene Arkane Studios non abbia ancora chiarito le tempistiche in tal senso.

Sappiamo invece che il DLSS 3 sarà disponibile da subito in Redfall, consentendo ai possessori di schede NVIDIA RTX serie 4000 di poter sfruttare l'upscaling intelligente e soprattutto la Frame Generation per migliorare in maniera sostanziale le prestazioni su PC.

Tornando alla questione del ray tracing, non è dato sapere se la tecnologia mancherà sia su PC che su Xbox Series X|S, né che tipo di effetti offrirà: nel caso di Deathloop ci si è limitati alle ombre e all'occlusione ambientale, ad esempio.

Un paio di giorni fa è stato pubblicato il trailer ufficiale della storia di Redfall, che racconta le origini dell'invasione vampiresca sull'isola che fa da sfondo all'avventura, avvolta da una sorta di barriera che impedisce ai raggi del sole di passare.

Una mossa che consente ai succhiasangue di muoversi liberamente all'interno dello scenario, senza il timore di bruciare di fronte alla luce diurna, mentre una squadra di sopravvissuti prova a cambiare le cose lottando senza sosta.