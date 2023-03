The Last of Us, la Stagione 2 non uscirà prima della fine del 2024 per Bella Ramsey

La Stagione 2 della serie televisiva di The Last of Us non uscirà a breve, a quanto pare: stando alle parole dell'attrice Bella Ramsey, i nuovi episodi potrebbero arrivare tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

Ospite del The Jonathan Ross Show, la Ramsey ha detto che "ci vorrà un po' di tempo: penso che gireremo tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo", dunque l'uscita della Stagione 2 "avverrà probabilmente entro la fine del 2024 o all'inizio del 2025."

Confermata ufficialmente da HBO lo scorso gennaio, la Stagione 2 di The Last of Us non implicherà alcun recasting, ma a quanto pare non basterà per coprire tutti gli eventi di The Last of Us: Parte 2 e sarà dunque necessaria almeno una terza stagione.

La cosa interessante è che con tempistiche così dilatate, dovute chiaramente al grosso lavoro di post-produzione necessario dopo aver terminato le riprese, è possibile che Naughty Dog faccia in tempo a lanciare un eventuale The Last of Us: Parte 3, così da fornire allo show ulteriore materiale per proseguire.

Detto questo, che la serie televisiva abbia un futuro roseo davanti a sé è poco ma sicuro, considerando la straordinaria accoglienza che gli spettatori hanno riservato a questa trasposizione, con anche valutazioni altissime sui vari database e aggregatori.