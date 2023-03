The Flash, Tom Cruise ha visto il film e ne è rimasto entusiasta

Tom Cruise ha visto The Flash in anteprima grazie a Warner Bros. e ne è rimasto entusiasta, al punto da voler telefonare al regista del film, Andy Muschietti, per congratularsi di persona per l'ottimo lavoro svolto.

Stando ad alcune fonti, la cosa è andata in questo modo: a fine febbraio Cruise ha avuto un incontro con il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, che gli ha parlato molto bene di The Flash, al punto che l'attore ha chiesto di poterlo vedere in anteprima, richiesta che Zaslav ha chiaramente assecondato.

La pellicola è dunque stata consegnata alla casa di Beverly Hills di Tom Cruise, "scortata" da un addetto di Warner Bros. che, per questioni di sicurezza, si è intrattenuto per tutto il tempo della visione per poi riportare il film in sede.

Ebbene, Cruise è rimasto così colpito che subito dopo ha chiamato il regista, Andy Muschietti, che ovviamente non se l'aspettava, dicendogli che The Flash "è tutto ciò che vorresti in un film" e che "questo è il tipo di prodotti di cui abbiamo bisogno adesso".

A un mese dall'uscita del trailer italiano del Super Bowl di The Flash, cresce dunque l'entusiasmo nei confronti della pellicola che si dice resetterà l'universo DC, offrendo a James Gunn e ai suoi collaboratori di ripartire da zero.