Shadow Gambit: The Cursed Crew, un video diario presenta Toya, il ninja pirata

Shadow Gambit: The Cursed Crew è protagonista di un nuovo video diario in cui gli sviluppatori hanno parlato di diversi aspetti di questo progetto, approfittando anche dell'occasione per presentare Toya, il ninja pirata che fa parte del roster.

Dotato della capacità di teletrasportarsi, questo personaggio offre un set di abilità davvero interessanti, che potremo sfruttare in maniera davvero efficace per avere la meglio sui nostri avversari nel corso della campagna.

Dopo il simpatico confronto fra trailer e dietro le quinte, Shadow Gambit: The Cursed Crew continua dunque il percorso promozionale che ci condurrà al lancio del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S, previsto per quest'anno.

Nel video diario si parla anche di cosa sia effettivamente il gioco, degli obiettivi che gli autori si sono posti e dell'enfasi che hanno voluto donare alla libertà d'azione dei giocatori, nonché alla maniera in cui hanno utilizzato l'elemento della magia per arricchire l'esperienza in una maniera diversa dal solito.