Shadow Gambit: The Cursed Crew, un video mette a confronto trailer e dietro le quinte

Shadow Gambit: The Cursed Crew è stato presentato di recente con un trailer cinematografico che vediamo oggi confrontato al relativo dietro le quinte nell'ambito di un simpatico video realizzato dai ragazzi di Mimimi Games.

In pratica gli sviluppatori hanno realizzato uno storyboard dal vivo per il trailer, mettendosi a recitare in prima persona le sequenze in cui sono presenti i vari personaggi e portando a termine l'operazione con un umorismo che non potrà che strapparvi un sorriso.

Il mese scorso, nella nostra anteprima di Shadow Gambit: The Cursed Crew, abbiamo parlato di come il nuovo titolo dagli autori di Shadow Tactics: Blades of the Shogun e Desperados 3 presenti una convincente evoluzione della classica formula stealth, ma non solo.

"Questo è Shadow Gambit: The Cursed Crew, un nuovissimo gioco di strategia stealth ambientato in una versione alternativa dell'Età d'Oro della Pirateria", si legge nella sinossi su Steam. "La maledizione delle anime perdute infesta il misterioso arcipelago dei Caraibi Perduti, che è sotto il controllo delle terribili forze dell'Inquisizione. Disprezzano tutto ciò che è soprannaturale e usano il fuoco divoratore di anime per dare la caccia ai pirati maledetti come te."

"Parti per un viaggio con la piratessa Afia e cerca le leggendarie perle nere per ridare vita al tuo equipaggio maledetto. Potrai giocare con tutti e otto i tuoi compagni di avventura, che hanno personalità peculiari e poteri soprannaturali unici. Lancia alleati o nemici con il cannone magico di Gaelle, usa l'ancora dell'anima di Mr. Mercury per aprire un portale magico o viaggia nello spaziotempo per sferrare attacchi furtivi con la mitica spada di Afia."

"Metti a segno un colpo epico e recupera un misterioso tesoro dal potere ultraterreno per sconfiggere l'esercito dell'Inquisizione. Infiltrati nelle sue fortezze. Supera le linee nemiche.Combina con destrezza le abilità magiche del tuo equipaggio per sbarazzarti dei nemici con tattiche studiate attentamente. Quando il tuo piano si dimostra perfetto, ti sentirai uno stratega brillante."