Like a Dragon: Ishin!, un trailer per la skin DLC Dragon of Dojima

Like a Dragon: Ishin! ci permetterà di sostituire il protagonista dell'avventura, Ryoma Sakamoto, con il classico Kazuma Kiryu grazie al DLC con la skin Dragon of Dojima, che SEGA ha appena presentato con un trailer.

Incluso nella Digital Deluxe Edition del gioco oppure acquistabile separatamente, il pacchetto non ha chiaramente richiesto particolari attenzioni, visto che i due personaggi condividono lo stesso volto e la stessa voce per via del fatto che Ishin si pone come uno spin-off della serie Yakuza, solo ambientato nel Giappone feudale.

I protagonisti che avremo modo di conoscere durante la campagna sono dunque "proiezioni passate" dei più noti volti del franchise, dallo stesso Kazuma Kiryu a Goro Majima, passando per i vari Akira Nishikiyama e Taiga Saejima, ma non solo, impiegati alla stregua di attori in una rappresentazione teatrale.

Abbiamo parlato di questo particolare aspetto del gioco e di tanto altro nel nostro provato di Like a Dragon: Ishin!, dunque dategli un'occhiata per ulteriori dettagli in attesa del lancio, fissato al 21 febbraio su PC, PlayStation e Xbox.