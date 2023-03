Octopath Traveler 2 è l'Elden Ring dei JRPG?

Jason Schreier è una delle migliori penne della stampa videoludica internazionale. Ha lavorato per Kotaku fino al 2020, firmando alcuni articoli di vero e proprio giornalismo investigativo - spesso incentrati sulla cultura del crunch - che hanno avuto un enorme impatto sull'industria dei videogiochi. Ha scritto due ottimi libri, Blood, Sweat, and Pixels e Press Reset: Ruin and Recovery in the Video Game Industry, che tutti gli appassionati dovrebbero leggere. Ora scrive per Bloomberg News e qualche volta aggiorna anche il suo blog personale. Sapete chi altro è Jason Schreier? Uno che non aveva apprezzato il primo Octopath Traveler, opinione per la quale è stato aspramente criticato sui social anche da chi il gioco non lo aveva ancora provato (e che qualche mese dopo si sarebbe lamentato di essersi annoiato). Jason, però, è anche uno che ha enormemente apprezzato Octopath Traveler 2: ha twittato spesso in merito e poi ha espresso un'opinione alquanto audace, comparandolo a un altro dei suoi giochi preferiti degli ultimi anni, e cioè il pluripremiato Elden Ring. Ho ragionato su questo paragone che sembra forzato e mi sono chiesto: Jason Schreier ha preso una cantonata, oppure Octopath Traveler 2 è veramente l'Elden Ring dei JRPG? Ma soprattutto, che significa?

Un po' di retroscena Octopath Traveler 2, ora le Azioni di viaggio sono due a viandante Mi sono imbattuto nell'articolo di Jason Schreier proprio mentre stavo ancora giocando Octopath Traveler 2. Premetto che sono forse anni che non completo un JRPG al 100% per varie ragioni. In primo luogo, soprattutto se l'ho dovuto recensire, mi faccio un'abbuffata per completarlo entro la pubblicazione dell'articolo, dopodiché entro in una sorta di periodo refrattario. Poi, ovviamente, manca il tempo. Passo da un gioco all'altro e nel mezzo traduco libri, per giunta sto invecchiando e le nottate passate a "farmare" punti esperienza sono solo un ricordo. Un'altra ragione è che il cosiddetto endgame o post-game, in questi giochi, è spesso talmente criptico che senza una guida o qualche dritta è difficile barcamenarsi. Per assurdo, questo è esattamente uno dei motivi che mi aveva portato a giocare il primo Octopath Traveler per oltre 50 ore in una settimana circa quando ho dovuto recensirlo. Il primo Octopath Traveler aveva questa faccenda delle otto storie separate che mi faceva uscire pazzo. Il gioco già era pesante di suo: anche io, come Schreier, lo trovai noioso e ripetitivo e anche io, come Schreier, sono stato crocifisso in sala mensa per questo. Dicevo, sono arrivato alla fine del primo Octopath Traveler convinto che mi aspettasse una folgorazione, tipo il mega colpo di scena in cui i viandanti si incontrano tutti nel gran finale. Octopath Traveler 2, le storie dei Sentieri incrociati coinvolgono quattro coppie di viandanti E invece no. Cioè, nel primo Octopath Traveler c'era un momento in cui le storie dei viandanti si incrociavano indirettamente, ma si trattava di una missione facoltativa e piuttosto oscura, molto difficile da portare a termine e anche abbastanza ininfluente. Quindi, tornando all'inizio di questo discorso, dopo aver completato il primo Octopath Traveler e averlo recensito, ho anche provato a chiudere quella missione secondaria, ma a un certo punto mi sono chiesto: perché soffrire? Avevo già dato. Quindi, il fatto che io stessi giocando ancora Octopath Traveler 2, dopo averlo recensito, per completarlo al 100% mentre Schreier scriveva sul suo blog che il titolo Square Enix gli ricordava Elden Ring, è un'altra conferma della qualità di questo JRPG, che mi ha conquistato molto più del suo predecessore, facendomelo giocare anche dopo averlo valutato su queste stesse pagine: casomai ve la foste persa, qui trovate la recensione in cui si racconta come sia migliorato in quasi ogni aspetto rispetto al precedente.

L'opinione di Schreier Octopath Traveler 2, per sconfiggere i boss bisogna giocare di strategia "Non mi appassionavo così da quando mi sono fatto una maratona a Elden Ring lo scorso anno, e uno dei motivi è proprio la mancanza di trasparenza", scrive Schreier. Diciamo che questa affermazione è un po' il sunto del suo ragionamento, che lui esprime meglio poco dopo scrivendo: "I giochi che offrono un segnalino sulla mappa e un elenco di compiti da svolgere sono intriganti a mente spenta [...] perché può essere divertente spuntarli uno dopo l'altro, come succede in Horizon o God of War, soprattutto se ci sono dietro un buon sistema di combattimento e una bella storia. Ma i giochi che mi conquistano davvero sono quelli che mi obbligano a ragionare: Elden Ring, Return of the Obra Dinn, The Case of the Golden Idol, Outer Wilds eccetera. Non avrei mai pensato di aggiungere Octopath Traveler 2 a questo elenco, eppure eccoci qui". Nelle prime righe del suo pezzo, Schreier fa un esempio per spiegarsi meglio. Racconta di essersi imbattuto in un ragazzino che ha aperto una missione secondaria chiedendogli all'infinito dei consumabili. Usando una delle varie Azioni di viaggio, ha scoperto che il ragazzino è un rampollo viziato, spedito dal padre a cercare la propria indipendenza. In seguito, Schreier si è imbattuto in un riccone che menzionava il figlio, ha fatto due più due e ha usato un'altra Azione di viaggio per farsi seguire temporaneamente. In questo modo ha portato l'uomo dal ragazzino, innescando una scenetta che ha chiuso la missione secondaria. Per inciso, troverete il ragazzino (Riccone viziato) a Nuova Delsta; il padre del riccone è nella cappella di Canalbrina. La missione secondaria si intitola "Un ragazzo ricco e viziato" e le ricompense sono 9000 foglie e 1 Noce precisa (M). Prego. Octopath Traveler 2, il Potere latente è una specie di super mossa Vi faccio un altro esempio. Potete completare la missione secondaria "Una spada nella roccia" a Fiordinverno addirittura in due modi diversi. Il primo consiste nel recarsi a Fortargento e acquistare o rubare l'articolo Piccozza robusta dall'Ex minatore nel negozio di armi. In alternativa, potete mettere insieme una squadra di otto persone (quattro viandanti più quattro aiutanti che vi seguano) e tornare dalla Donna infastidita per estrarre l'arma con la forza. Come ricompensa riceverete 7000 foglie, 1 Confettura rivitalizzante e 1 Spada arrugginita: con quest'ultimo oggetto, all'apparenza inutile, potrete completare un'altra missione secondaria a Petraltura per sbloccare una nuova classe e alcune armi decisamente potenti. Ma questa un'altra storia... Schreier ha ragione: c'è un po' di Elden Ring nelle missioni secondarie di Octopath Traveler 2. Per certi versi funzionava così anche il primo capitolo, ma il secondo è molto meno improbabile e offre al giocatore tutti gli strumenti per dedurre le soluzioni a questi enigmi: bisogna solo aver compreso le meccaniche di base e avere la voglia di spulciare ogni informazione, poi è solo questione di mettere insieme i pezzi. Elden Ring non è certo l'unico gioco a funzionare in questo modo, ma è quello che Schreier ha portato ad esempio, forse perché è più popolare, e recente, o forse perché, in un certo senso, rappresenta il paradigma di un altro genere - il "soulslike" - esattamente come Octopath Traveler 2 è diventato il paradigma dei JRPG vecchia scuola, sempre che abbia ancora senso usare quell'acronimo (ne abbiamo parlato proprio di recente in un altro articolo). Octopath Traveler 2, il sistema di combattimento ruota ancora intorno al Dominio e la Potenza Certo, forse sarebbe stato utile avere qualche indizio in più, o magari una schermata che riepilogasse le informazioni acquisite: il gioco sviluppato da Acquire si affida alla memoria e all'attenzione dell'utente, ma in un mondo che straripa di contenuti, PNG e missioni secondarie, qualche volta la dimensione umana non basta. Allo stesso tempo, è proprio questa opacità di cui parla Schreier a impreziosire l'intricata struttura di Octopath Traveler 2: è molto più soddisfacente fare due più due incontrando un PNG che parla di suo figlio piuttosto che consultare uno sterile elenco di informazioni in una schermata apposita. Elden Ring faceva più o meno la stessa cosa; affidava la soluzione delle missioni secondarie alla memoria del giocatore e alla sua attenzione ai dettagli, fossero elementi visivi o semplici - e mica tanto - descrizioni di oggetti e consumabili. Non si tratta dell'unica "somiglianza" tra due titoli completamente diversi. Pur ridimensionato in un gioco HD-2D, anche il mondo di Octopath Traveler 2, Solistia, è una specie di open world: il giocatore sceglie un viandante iniziale e da lì si muove per il mondo secondo le proprie possibilità, scegliendo se e in che ordine reclutare gli altri sette protagonisti. Ogni regione è formata da svariate mappe che s'incastrano le une con le altre, ma non c'è un percorso obbligatorio da seguire e molte zone sono nascoste o facoltative: se il giocatore decide di esplorarle, troverà sempre una ricompensa ad attenderlo, sia esso un forziere, una nuova classe o una nuova abilità. Anche in Elden Ring ci si avventurava in grotte e sotterranei senza sapere cosa ci avrebbe aspettato e se fosse servito alla campagna principale o a una sottotrama: semplicemente per il gusto di scoprire cosa FromSoftware ci avrebbe scagliato contro, e la relativa ricompensa per i nostri sforzi.