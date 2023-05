Bugsnax è in arrivo su device iOS, periodo di uscita e dettagli

Gli sviluppatori di Young Horses hanno annunciato che Bugsnax arriverà anche su dispositivi mobile iOS, con il lancio su App Store previsto durante l'estate del 2023.

Stando ai dettagli condivisi dallo studio, la versione mobile di Bugsnax avrà un nuovo sistema di comandi realizzato appositamente per adattarsi ai controlli tramite touch screen. Inoltre, supporterà "un'ampia gamma" di game pad realizzati da terze parti. Non sono state condivisi ulteriori dettagli per il momento, con gli sviluppatori che hanno promesso di rivelare maggiori informazioni in merito nel corso delle prossime settimane.

Bugsnax è un action adventure che ci porta nello strano mondo di Snaktooth popolata dai bugsnax, degli esseri a metà strada tra degli insetti e degli snack. Il nostro obiettivo sarà quello di catturare tutti i 100 esemplari del gioco, ognuno diverso e con caratteristiche uniche. Per maggiori dettagli, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Bugsnax.

Il gioco è approdato su PS5, PS4 e PC nel novembre del 2020, seguito dalle versioni Xbox e Switch ad aprile dello scorso anno. Che ne pensate, proverete la versione mobile quando sarà disponibile?