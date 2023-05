Google Pixel Fold è stato annunciato ufficialmente, dettagli e prezzi al Google I/O

Google ha annunciato in via ufficiale il Google Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole dell'azienda di Moutain View, con annesso un breve teaser trailer che ci offre un assaggio del design del dispositivo. I dettagli su dimensioni, specifiche tecniche, prezzo e data di lancio verranno svelati durante la conferenza Google I/O in programma per il 10 maggio.

Per il momento infatti la compagnia si è ben guardata da offrire ulteriori dettagli sul Pixel Fold, anche se grazie ai leak emersi in rete in precedenza possiamo farci un'idea su alcune delle sue caratteristiche.

Nello specifico si parla di display esterno da 5,8 pollici con risoluzione 2092x1080 pixel e uno interno da 7,6 pollici da 2208x1840 pixel, in pratica parliamo delle dimensioni di un piccolo tablet. Il Pixel Fold inoltre dovrebbe montare il processore Tensor G2 già visto su Pixel 7 e Pixel 7 Pro, con 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 512 GB di memoria interna UFS 3.1, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, si parla di cinque fotocamere in dotazione. Una frontale da 9,5 MP, una interna da 8 MP e un trio da 48+10,8+10,8 MP nella parte posteriore. I rumor in rete indicano anche un prezzo consigliato di 1.799 dollari per il modello base di Pixel Fold con 256 GB.

Per scoprire se le indiscrezioni qui sopra sono veritiere o meno non dovremo attendere a lungo. Come accennato in apertura, tutti i dettagli relativi al Pixel Fold verranno annunciati durante il Google I/O che si svolgerà a partire dalle 19:00 italiane di mercoledì 10 maggio. Seguiremo l'evento in diretta con voi sul canale Twitch di Multiplayer.it, pronti a commentare tutte le novità presentate dal colosso di Mountain View per l'occasione.