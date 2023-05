Call of Duty: Warzone 2.0, disponibile la modalità classificata, ecco i dettagli

Da ora i giocatori di Call of Duty: Warzone 2.0 possono mettere alla prova la propria abilità con la modalità classificata, con la prima stagione in versione beta che ha aperto i battenti poche ore fa.

La modalità classificata è l'esperienza competitiva principale della battle royale di Call of Duty: Warzone 2.0, a cui i giocatori possono prendere parte a partire dal livello 45. Dato che la prima stagione è in versione beta, ovvero in fase di rodaggio in vista di quelle successive, ci sono alcune limitazioni.

Nello specifico queste sono le regole attualmente in vigore:

Dimensione party: terzetti

Mappa: Al Mazrah

Modalità di gioco: Battle royale

Restrizioni per eventi pubblici (ad es. niente Vendita di armi)

Restrizioni per veicoli (ad es. niente elicotteri pesanti)

Elementi di gioco limitati (ad es. niente cerchi multipli, modifiche alle meccaniche di rischieramento)

Modifiche all'inventario delle stazioni di acquisto

Niente sassi contro le altre persone nel gulag.

In base ai loro risultati in battaglia, i giocatori verranno classificati all'interno di sette divisioni di grado crescente, con tutti che iniziano dal tier Bronzo I. Otterranno una valutazione (SR) in base al piazzamento nel match, il numero di uccisioni individuali e di squadra e assist. Al tempo stesso un quantitativo di SR verrà sottratto all'inizio di ogni match, in proporzione alla divisione. Per salire di tier serve quindi accumulare più SR di quanti se ne perdono partecipando alle partite.

Bronzo I-III: nessun costo di dispiegamento

Argento I: -10 SR

Argento II: -14 SR

Argento III: -18 SR

Oro I: -23 SR

Oro II: -28 SR

Oro III: -33 SR

Platino I: -39 SR

Platino II: -45 SR

Platino III: -51 SR

Diamante I: -58 SR

Diamante II: -65 SR

Diamante III: -72 SR

Cremisi I: -80 SR

Cremisi II: -90 SR

Cremisi III: -100 SR

Iridescente e Top 250: -110 SR + 10 SR ogni 250 SR oltre 10.000, fino a un costo di dispiegamento massimo di -210 SR

Al termine di ogni stagione, i giocatori vengono retrocessi al livello più basso della divisione precedente a quella in cui hanno concluso la stagione. Per esempio, un giocatore che alla fine della Stagione 3 Furiosa è in Oro III inizierà la Stagione 4 in Argento I, mentre chi conclude in Diamante II scenderà in Platino I.