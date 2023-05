PlayStation Italia celebra lo scudetto del Napoli con una simpatica gif

È sicuramente uno degli argomenti della giornata di oggi nel nostro paese, dunque non stupisce più di tanto che anche PlayStation Italia, attraverso il suo account Twitter ufficiale, abbia deciso di festeggiare a modo suo lo scudetto del Napoli, con una simpatica gif.

Come potete vedere qui sotto, si tratta dell'ormai nota animazione che ha per protagonista Kratos di God of War, con il modello 3D del gioco utilizzato in maniera ben poco consono rispetto al personaggio standard.



Lo vediamo esibirsi in un balletto con tanto di cappellino da festa, con un atteggiamento decisamente fuori dalle righe per la divinità guerriera in questione. Il messaggio di accompagnamento pubblicato da PlayStation è decisamente esplicito: "Una diapositiva di Luciano Spalletti oggi".

La capigliatura sicuramente lo ricorda, il resto non più di tanto, ma il gesto è comunque apprezzabile anche perché non era facile riuscire a collegare un personaggio di un gioco PlayStation all'evento in questione. Con il pareggio maturato alla Dacia Arena di Udine nella giornata di ieri, 4 maggio 2023, l'SSC Napoli ha matematicamente vinto il suo terzo scudetto, a 33 anni di distanza dall'ultima volta.