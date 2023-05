The Witcher: il cosplay di Ciri in costume da bagno di likeassasin è molto estivo

CD Projekt RED sta lavorando a una nuova trilogia di The Witcher e altri progetti collaterali come il remake del primo capitolo, ma prima di scoprire il futuro della serie potrebbero passare alcuni anni. Per ingannare l'attesa Christina Volkova, aka likeassassin, ci propone un cosplay di Ciri a tema estivo.

Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, si tratta di un cosplay diverso da solito ma comunque ottimamente realizzato, con questa versione di Cirilla che si rilassa sulla riva di un fiume in costume da bagno dopo probabilmente una giornata estenuante, ma senza privarsi della sua spada, pronto a fare a fette qualsiasi minaccia le si dovesse parare davanti.

Likeassassin inoltre si lascia andare alla nostalgia nel suo post e afferma che gli mancano i tempi del primo The Witcher di CD Projekt RED.

"Mi mancano i giochi come il primo The Witcher. Mi ricordo quando avevo appena iniziato a fare i cosplay in quel periodo e ho avuto così tanta ispirazione!".

